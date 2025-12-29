DOLAR
Bölge İdare Mahkemesi Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük İtirazını Reddetti

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Marmaris Belediyesi’nin Kızılbük GYO’ya yönelik itirazını reddetti; Muğla 2. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:12
Bölge İdare Mahkemesi Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük İtirazını Reddetti

Kızılbük GYO lehine üst mahkeme kararı

Marmaris Belediyesi tarafından Kızılbük Thermal Wellness Resort projesine yönelik açılan davaların tamamının Kızılbük GYO lehine sonuçlanmasının ardından, belediyenin üst mahkemeye taşıdığı itirazlar da reddedildi.

Mahkeme kararları, projeye yönelik belediye işlemlerinin hukuka aykırı olduğuna işaret ederken, belediyenin bütçe açığını kapatmak amacıyla firmaya kesmek istediği cezalar da mahkeme kararıyla geri döndü. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün belediyeye firmadan tahsil etmek istediği 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 TL tutarındaki alacağın hukuka aykırı olduğunun netleşmesiyle, yapılan itirazın üst mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Muğla ili, Marmaris ilçesinde yer alan otel ve devre mülk projesine ilişkin olarak; 08/01/2024 tarihli 1. ve 2. etap yapı ruhsatlarının iptali işlemine karşı açılan Muğla 2. İdare Mahkemesinde görülen 2024/1391 Esas sayılı davada mahkemenin, belediye işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle şirket lehine yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, belediyenin itirazını değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3 İdari Dairesi'nin de 2025/598 numaralı kararı ile belediyenin itirazını reddettiği ve kararın şirket lehine olduğu kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi.

Gelişme, bölge yatırım projeleri ve belediye-şirket ilişkileri açısından önemli bir emsal teşkil ediyor.

MARMARİS BELEDİYE BİNASI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

