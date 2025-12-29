DOLAR
Manisa’da Kamyonet Yangını: Evsiz Murat Kaymaz Yanarak Öldü

Manisa Yunusemre’de park halindeki kamyonette çıkan yangında evsiz 51 yaşındaki Murat Kaymaz yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:34
Yunusemre 75. Yıl Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, park halinde bulunan açık kasa bir kamyonette çıkan yangında bir erkek cesedi bulundu. Olay, 75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç içinde yapılan incelemede yanmış bir erkek cesedi tespit edildi. Yapılan araştırma ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu cesedin, evsiz ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen, Konya doğumlu 51 yaşındaki Murat Kaymaz'a ait olduğu belirlendi.

Olayda, Murat Kaymaz’ın geceyi geçirmek için park halindeki 45 HC 1313 plakalı açık kasa kamyonete girdiği, burada madde kullanıp uyuyakaldığı ve çıkan yangında hayatını kaybettiği tespit edildi.

İtfaiye, olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, yetkililer olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

