Nevşehir'de Minibüs Kontrolden Çıktı, Takla Attı: 1 Yaralı

Nevşehir-Ürgüp karayolunda yağışlı ve buzlu zeminde kontrolden çıkan minibüs refüje çarpıp takla attı; sürücü Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:57
Kaza Detayları

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir - Ürgüp Karayolu, İprahimpaşa kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağışlı ve buzlu yolda seyir halindeyken kontrolden çıkan Fatih T. idaresindeki 50 AFV 479 plakalı minibüs önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

