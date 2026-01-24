Nevşehir'de Minibüs Kontrolden Çıktı, Takla Attı: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir - Ürgüp Karayolu, İprahimpaşa kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yağışlı ve buzlu yolda seyir halindeyken kontrolden çıkan Fatih T. idaresindeki 50 AFV 479 plakalı minibüs önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
