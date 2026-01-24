Samsun'da Otomobil Taşa Çarpıp Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'da kasisten kaçan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil taşa çarpıp takla attı; 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:03
Kaza Detayları

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emre Doğru (35) idaresindeki 06 CRL 108 plakalı otomobil, önünde seyrederek kasisten kaçan Ali Cengiz yönetimindeki 55 AEU 944 plakalı araca çarpmamak için manevra yaptı. Araç yol kenarındaki taşa çarparak takla attı.

Kazada sürücü Emre Doğru (35), eşi Gülistan Doğru (31) ile çocukları Ali Çınar Doğru (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

