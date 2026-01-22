Bolu'da Dernek Üyelerini Hedef Alan Dolandırıcılık: 65 Bin Lira

Olayın özeti

Bolu'da, Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği (BOFED) üyesi ve başkanı ile bir dernek üyesinin, derneğe giren emlakçı kadın H. U. ve eski eşi U. F. tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer, toplamda 65 bin lira verdikten sonra paralarını geri alamadığını belirterek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın ayrıntıları

Olay, geçen Kasım ayında meydana geldi. İddiaya göre, kentte emlak ofisi işleten H. U. derneğe girerek engellilere gönüllü yardım edeceğini belirtti. Dernekte geçirdiği süre içinde sergilediği tavırlarla yönetim ve üyelerin güvenini kazanan H. U., daha sonra derneğe üye olmak istediğini bildirdi. Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer bu talebi kabul ederek H. U.’nun kaydını yaptı.

Üyelik sonrası H. U., borçları olduğunu söyleyerek başkandan 30 bin lira istedi. Dinçer, 15 bin lira verdi. Üç gün sonra eski eşi U. F. devreye girerek banka kartlarının bloke olduğunu ve maddi sıkıntı yaşadığını belirtti; parayı kısa sürede geri ödeyeceği vaadinde bulundu. Bunun üzerine Dinçer, bankadan 50 bin lira çekip parayı U. F.’ye teslim etti. Şüphelilere verilen toplam miktarın 65 bin lira olduğu belirtildi.

Diğer mağdur: Engelli annesi olan üye

Aynı dönemde, kızı %70 zihinsel engelli olan dernek üyesi Hacer Özay da hedef alındı. İddialara göre H. U., Özay'dan da para aldı; Özay parayı bir süre sonra güçlükle geri alabildi. Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer, telefonlara cevap alamayınca dolandırıldığını anlayıp Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek H. U. ve U. F. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mağdur ifadeleri

Olayı anlatan görme engelli Dernek Başkanı Rıdvan Dinçer, yaşadıklarını şöyle aktardı: "H.U. isimli kişi derneğimize yardımcı olmak için geldi. Bir müddet yanımızda durdu, engellilere yardımcı oldu ve güvenimizi kazandı. Daha sonra derneğe kaydını yaptım. Ardından benden para ihtiyacı olduğunu söyleyerek borç istedi. 30 bin lira istedi, 15 bin lira verdim. Paramız hala gelmedi. Savcılığa şikayette bulundum."

Dinçer, parayı bankadan çekerek verdiğini anlatarak, "Cuma günü H. U.'ya para verdim. Pazartesi günü de eski eşi geldi. Kartlarının bloke olduğunu, çok zor durumda olduğunu söyleyerek parayı çarşamba günü geri vereceğini söyledi. Bankadan çekerek toplamda 50 bin lira daha verdim. Aradan 50 gün geçmesine rağmen paralar hala ödenmedi" dedi.

Dernek üyesi Hacer Özay ise şunları söyledi: "Bunlar oturduğum binanın iki numaralı dairesinde iş yapıyorlar. Bana geldiler, ağladılar. 'Paraya ihtiyacımız var abla, bu ay kirayı verme, bana ver, borcumu kapatayım' dediler. 'Ayın otuzunda parayı vereceğim' dedi. Ben de ev sahibine gidip, ayın biriyle beşi arasında vereceğimi söyledim. Ayın otuzunda H.U., U.F. ile geldi, evimde yemek yediler ama parayı vermeden gittiler. Ayın birinde aradım, 'parayı verecek misiniz?' dedim. 'Niye acele ediyorsun?' dedi. Ayın dördü oldu, beşi oldu parayı vermediler. Ben paramı zorla aldım, ayın 17'sinde yatırdılar."

Soruşturma

Dernek başkanının şikayeti üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddialar, derneğe giren kişilerin güveni kazanıp maddi çıkar sağladığı yönünde yoğunlaşıyor.

