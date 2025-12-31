DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da düğünde meskun mahalde havaya ateş eden K.Ş. ve M.E.K., jandarma operasyonuyla yakalandı; evlerinde ruhsatsız çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:12
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen bir düğün töreninde meskun mahalde silahla ateş edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda havaya ateş açan kişilerin K.Ş. ve M.E.K. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalandı.

Operasyon ve ele geçen silahlar

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan K.Ş. ve M.E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BOLU’DA, BİR DÜĞÜN MERASİMİ SIRASINDA MESKUN MAHALDE SİLAHLA ATEŞ AÇTIKLARI TESPİT EDİLEN K.Ş. VE...

BOLU’DA, BİR DÜĞÜN MERASİMİ SIRASINDA MESKUN MAHALDE SİLAHLA ATEŞ AÇTIKLARI TESPİT EDİLEN K.Ş. VE M.E.K., JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI. EVLERİNDE ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü
3
İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Önlemi: Beyoğlu Girişinde Polis Bariyerleri
4
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı
5
Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor
6
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
7
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları