Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen bir düğün töreninde meskun mahalde silahla ateş edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma sonucunda havaya ateş açan kişilerin K.Ş. ve M.E.K. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalandı.
Operasyon ve ele geçen silahlar
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan K.Ş. ve M.E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
BOLU’DA, BİR DÜĞÜN MERASİMİ SIRASINDA MESKUN MAHALDE SİLAHLA ATEŞ AÇTIKLARI TESPİT EDİLEN K.Ş. VE M.E.K., JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI. EVLERİNDE ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.