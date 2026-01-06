Bolu'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: Doğa Koruma ve Kolluk Ekipleri Denetimde

Bolu'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Doğa Koruma ve kolluk ekipleri ormanlık alanlarda denetimleri artırdı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar personelleri ile kolluk kuvvetleri, yaban hayatının korunması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle ormanlık alanlarda yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde öncelik, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanmasına veriliyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen devam eden denetimlerde, ekipler kaçak avcılığın önlenmesi için saha çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yerel yetkililer, kamuoyunu bu tür ihbarlarda yetkililere bildirme konusunda uyarıyor.

