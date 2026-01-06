Bolu'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: Doğa Koruma ve Kolluk Ekipleri Denetimde

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile kolluk kuvvetleri, zorlu kış koşullarına rağmen ormanlık alanlarda kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatını koruma denetimlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:05
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar personelleri ile kolluk kuvvetleri, yaban hayatının korunması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle ormanlık alanlarda yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde öncelik, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanmasına veriliyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen devam eden denetimlerde, ekipler kaçak avcılığın önlenmesi için saha çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yerel yetkililer, kamuoyunu bu tür ihbarlarda yetkililere bildirme konusunda uyarıyor.

