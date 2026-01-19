Esenyurt'ta Yollar Buz Pisti: İstiklal Mahallesi'nde Kar Kazaları

İstanbul Esenyurt'ta yoğun kar yolları buz pistine çevirdi; araçlar kayarak çarpıştı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:55
Esenyurt'ta Yollar Buz Pisti: İstiklal Mahallesi'nde Kar Kazaları

Esenyurt'ta Yollar Buz Pisti: İstiklal Mahallesi'nde Kar Kazaları

Sabaha karşı yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları adeta buz pistine çevirdi. Sabaha karşı şiddetlenen kar nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde birkaç araç yolda kalırken bazı sürücüler yoldan çıkarak kazaya karıştı. Karlı ve kaygan zeminde kontrolü kaybeden sürücüler, önlerindeki araçlara çarparak durdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar meydana geldi. Bölgede etkili olan kar ve buzlanmanın trafikte olumsuz koşullar yarattığı bildirildi.

Esenyurt'ta yollar buz pistine döndü, kayan araçlar kaza yaptı

Esenyurt'ta yollar buz pistine döndü, kayan araçlar kaza yaptı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi
7
Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları