Esenyurt'ta Yollar Buz Pisti: İstiklal Mahallesi'nde Kar Kazaları

Sabaha karşı yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları adeta buz pistine çevirdi. Sabaha karşı şiddetlenen kar nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde birkaç araç yolda kalırken bazı sürücüler yoldan çıkarak kazaya karıştı. Karlı ve kaygan zeminde kontrolü kaybeden sürücüler, önlerindeki araçlara çarparak durdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar meydana geldi. Bölgede etkili olan kar ve buzlanmanın trafikte olumsuz koşullar yarattığı bildirildi.

Esenyurt'ta yollar buz pistine döndü, kayan araçlar kaza yaptı