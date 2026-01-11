Bolu'da köpeği ezen sürücü yakalandı

Bolu'da yol ortasında uyuyan sokak köpeğinin üzerinden aracıyla geçip kaçan sürücü, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Olay, dün saat 13.50 sıralarında Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyü'nde meydana geldi. Aracıyla köy içindeki yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçen sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti. Acı içinde kıvranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı köpek tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Aracın köpeği ezdiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Veteriner hekimlerin incelemesinde köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi; köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma ve valilik açıklaması

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesi üzerine güvenlik güçleri, kamera kayıtlarından hareketle sürücünün kimliğini belirledi ve şahsı kısa sürede yakaladı. Bolu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında şüphelinin yakalandığı ve işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10.01.2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; Doğancı Köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır."

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturma süreçleri takip edilmeye devam ediyor.

Köpeği ezen sürücü yakalandı