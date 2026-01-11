Bolu'da Köpeği Ezip Kaçan Sürücü Yakalandı

Bolu’da yol ortasında uyuyan sokak köpeğini ezip kaçan sürücü güvenlik güçlerince yakalandı; hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:11
Olayın ayrıntıları

Bolu’da yol ortasında uyuyan sokak köpeğinin üzerinden aracıyla geçerek arka bacaklarının kırılmasına neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, güvenlik güçlerince yakalandı.

Olay, dün saat 13.50 sıralarında Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyü'nde meydana geldi. Aracıyla köy içindeki yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçen sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti.

Acı içinde kıvranan köpek sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi; ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve yaralı köpeği tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü.

Aracın köpeği ezdiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Veteriner hekimlerin yaptığı incelemede köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi; köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma ve resmi açıklama

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve toplumun tepkisi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak sürücünün kimliğini tespit etti. Bolu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şüphelinin kısa sürede yakalandığı bildirildi.

Valilik açıklaması:

"10.01.2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır."

