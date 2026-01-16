Bolu'da metruk 3 katlı bina çöktü, park halindeki otomobile devrildi

Olay yeri ve ilk bulgular

Olay, Semerkant Mahallesi Ergün Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan metruk 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme oldu. Çökme sırasında kopan beton bloklar ve ahşap malzemeler, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait 14 ABZ 607 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri enkazda arama tarama çalışması yaptı. Yapılan ilk kontrollerde binada ve yıkıntı altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Otomobilde hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin risk taşıyan bina ile ilgili inceleme yapacağı öğrenildi.

Mağdurun açıklaması

Hüseyin Çakmak, aracının enkaz altında kaldığını belirterek, "Namaz kılmak için arabamı park ettim. Namaz sonrası polisler beni aradı. Arabanın üzerine binanın çöktüğünü söylediler. Apar topar geldim. Böyle bir tehlike madem varsa bu bina neden yıkılmadı? Allah muhafaza, bir insanın üzerine bir yıkım olsaydı, bir can gitseydi daha mı iyi olurdu? Polisler tutanak tutacak, ona göre hareket edeceğiz" dedi.

