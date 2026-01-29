Bursa'da Yeni Binada Mutfak Tavanı Çöktü — O Anlar Kamerada

Bursa Nilüfer'de inşaatı yeni tamamlanan binanın mutfak tavanı aniden çöktü; olay güvenlik kamerasına yansıdı, yetkililer inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 00:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 01:00
Bursa'da Yeni Binada Mutfak Tavanı Çöktü — O Anlar Kamerada

Bursa'da Yeni Binada Mutfak Tavanı Çöktü

Nilüfer Görükle Balkan Mahallesi'nde saat 06.30'da yaşandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir site içinde, inşaatı yeni tamamlanan binanın bir dairesinde sabah saat 06.30 sıralarında mutfak tavanı aniden çöktü.

Gürültüyle uyanan daire sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Çökmenin ardından tavandan su aktığı görüldü. Olay anı, dairenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamera kayıtlarında önce su sesi duyuluyor, ardından tavanın büyük bir gürültüyle çökmesi kaydediliyor. Görüntüler olayın gelişimini net biçimde ortaya koydu.

Olayın ardından yetkililer, çökmenin nedeni hakkında inceleme başlattı.

BURSA'DA İNŞAATI YENİ TAMAMLANAN BİR BİNADAKİ DAİREDE MUTFAK TAVANI ÇÖKTÜ. O ANLAR GÜVENLİK...

BURSA'DA İNŞAATI YENİ TAMAMLANAN BİR BİNADAKİ DAİREDE MUTFAK TAVANI ÇÖKTÜ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

BURSA'DA İNŞAATI YENİ TAMAMLANAN BİR BİNADAKİ DAİREDE MUTFAK TAVANI ÇÖKTÜ. O ANLAR GÜVENLİK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Talaş Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Emrah Aydın Hayatını Kaybetti
2
Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı
3
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Makas Atıp Polisin Üzerine Aracı Sürünce Tutuklandı
4
Bilecik'te JASAT Operasyonu: 72 Yaşındaki Kadını Dolandıran 5 Kişi Tutuklandı
5
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir Ödemiş'te Burak Odabaş'ın şüpheli ölümü: Aracı içinde yanmış halde bulundu
7
İskenderun'da Yangın: 3. Kattaki Daire Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Kişi Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları