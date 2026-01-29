Bursa'da Yeni Binada Mutfak Tavanı Çöktü — O Anlar Kamerada

Bursa'da Yeni Binada Mutfak Tavanı Çöktü
Nilüfer Görükle Balkan Mahallesi'nde saat 06.30'da yaşandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir site içinde, inşaatı yeni tamamlanan binanın bir dairesinde sabah saat 06.30 sıralarında mutfak tavanı aniden çöktü.
Gürültüyle uyanan daire sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Çökmenin ardından tavandan su aktığı görüldü. Olay anı, dairenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kamera kayıtlarında önce su sesi duyuluyor, ardından tavanın büyük bir gürültüyle çökmesi kaydediliyor. Görüntüler olayın gelişimini net biçimde ortaya koydu.
Olayın ardından yetkililer, çökmenin nedeni hakkında inceleme başlattı.
BURSA'DA İNŞAATI YENİ TAMAMLANAN BİR BİNADAKİ DAİREDE MUTFAK TAVANI ÇÖKTÜ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.