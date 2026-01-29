Gölge Ağı Operasyonu: Osmaniye Merkezli 10 Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Osmaniye merkezli 'Gölge Ağı' operasyonunda 10 şüpheli, 58 mağdur bildirimi ve MASAK verilerine göre yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç iddiasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 00:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 00:52
Gölge Ağı Operasyonu: Osmaniye Merkezli 10 Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Gölge Ağı Operasyonu: Osmaniye Merkezli 10 Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Operasyon ve soruşturma

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen ‘Gölge Ağı’ isimli operasyonda, yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ülke genelinde 25 ilde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kan bağışı yapan kişiler ya da yakınları olarak tanıttıkları ve daha sonra araç arızası gibi bahanelerle para talep ettikleri belirlendi. Mağdurların yönlendirilen IBAN numaralarına para gönderdiği tespit edildi.

Yakalamalar ve ele geçirilenler

Toplam 58 mağdurun başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için 23 Ocak’ta Osmaniye merkezli olmak üzere İzmir’de 5, Manisa’da 9 olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Ş.Ş. ile birlikte A.G., İ.P., A.Y., O.U., B.Ö., M.D., Ö.T., A.Y.K. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 45.128 kişiye ait kişisel veri, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 30.000 TL nakit para, banka kartları ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.

Yasal süreç ve MASAK verileri

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. MASAK verilerine göre suç örgütünün yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

OSMANİYE MERKEZLİ ‘GÖLGE AĞI’ OPERASYONUNDA 10 TELEFON DOLANDIRICISI TUTUKLANDI

OSMANİYE MERKEZLİ ‘GÖLGE AĞI’ OPERASYONUNDA 10 TELEFON DOLANDIRICISI TUTUKLANDI

OSMANİYE MERKEZLİ ‘GÖLGE AĞI’ OPERASYONUNDA 10 TELEFON DOLANDIRICISI TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Talaş Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Emrah Aydın Hayatını Kaybetti
2
Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı
3
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Makas Atıp Polisin Üzerine Aracı Sürünce Tutuklandı
4
Bilecik'te JASAT Operasyonu: 72 Yaşındaki Kadını Dolandıran 5 Kişi Tutuklandı
5
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir Ödemiş'te Burak Odabaş'ın şüpheli ölümü: Aracı içinde yanmış halde bulundu
7
İskenderun'da Yangın: 3. Kattaki Daire Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Kişi Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları