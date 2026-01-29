Gölge Ağı Operasyonu: Osmaniye Merkezli 10 Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Operasyon ve soruşturma

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen ‘Gölge Ağı’ isimli operasyonda, yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ülke genelinde 25 ilde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kan bağışı yapan kişiler ya da yakınları olarak tanıttıkları ve daha sonra araç arızası gibi bahanelerle para talep ettikleri belirlendi. Mağdurların yönlendirilen IBAN numaralarına para gönderdiği tespit edildi.

Yakalamalar ve ele geçirilenler

Toplam 58 mağdurun başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için 23 Ocak’ta Osmaniye merkezli olmak üzere İzmir’de 5, Manisa’da 9 olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Ş.Ş. ile birlikte A.G., İ.P., A.Y., O.U., B.Ö., M.D., Ö.T., A.Y.K. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 45.128 kişiye ait kişisel veri, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 30.000 TL nakit para, banka kartları ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.

Yasal süreç ve MASAK verileri

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. MASAK verilerine göre suç örgütünün yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

