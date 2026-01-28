Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin'in Kızıltepe'sinde Silahlı Çatışma: Görüntüler Ortaya Çıktı
26 Ocak tarihinde Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; diğer 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kavga Anı Kamerada
Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, ardından silahların çekildiği ve çevrede panik yaşandığı anlar yer alıyor.
