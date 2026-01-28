Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 26 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; olayın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:55
26 Ocak tarihinde Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; diğer 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavga Anı Kamerada

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, ardından silahların çekildiği ve çevrede panik yaşandığı anlar yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

