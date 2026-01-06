Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı, metamfetamin ve kokain ele geçirildi

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla bir haftalık çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon detayları

Gerçekleştirilen çalışmalarda 0,93 gram metamfetamin, 4,53 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 2 adrese gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

