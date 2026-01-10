Bolu’da Yaya Geçidi ve Kaldırım İşgaline Bin 246 Lira Ceza

Bolu’da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kaldırımı işgal eden sürücülere araç başına bin 246 lira ceza kesip araçları kaldırdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:13
Bolu’da Yaya Geçidi ve Kaldırım İşgaline Müdahale

Denetim ve Uygulama

Bolu’da kent içi trafik düzeni ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Ekipler, yayaların güvenli şekilde hareket etmesini engelleyen yaya geçidi ve kaldırım işgallerine karşı özellikle şehir merkezinde yoğunlaşan hatalı parklara odaklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yaya geçidi ve kaldırımlara park eden araçlara müdahale edildi. Kurallara uymayan her bir sürücüye araç başına bin 246 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında yaya geçidi ve kaldırımlar üzerinde park edildiği tespit edilen araçlar, bulunduğu yerlerden kaldırılarak yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi. Yetkililer, benzer ihlallerin devam etmesi halinde denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

