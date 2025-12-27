Bolu'da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri: 350 İşletme Kontrol Edildi

Bolu'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, unlu mamuller, tatlı, pasta ve şekerli mamul üretim ve satış noktaları, kuruyemiş satış yerleri, beyaz et satış noktaları ile alkollü/alkolsüz içecek satışı yapan işletmeleri kapsadı.

Denetim kapsamı ve tespitler

18 Aralık tarihi itibarıyla başlatılan uygulama kapsamında toplam 350 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Bolu genelinde 2025 yılı boyunca toplu tüketim ve üretim yerlerinde toplam 7 bin 110 gıda denetimi gerçekleştirildi ve bu denetimler sonucunda 202 işletmeye idari para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin amacının gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak olduğunu belirtti.

