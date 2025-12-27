DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Bolu'da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri: 350 İşletme Kontrol Edildi

Bolu'da yılbaşı öncesi 350 işletmede gıda denetimi yapıldı; mevzuata aykırılıklar nedeniyle cezalar uygulandı. 2025'te 7 bin 110 denetimde 202 işletmeye ceza verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:52
Bolu'da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri: 350 İşletme Kontrol Edildi

Bolu'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, unlu mamuller, tatlı, pasta ve şekerli mamul üretim ve satış noktaları, kuruyemiş satış yerleri, beyaz et satış noktaları ile alkollü/alkolsüz içecek satışı yapan işletmeleri kapsadı.

Denetim kapsamı ve tespitler

18 Aralık tarihi itibarıyla başlatılan uygulama kapsamında toplam 350 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Bolu genelinde 2025 yılı boyunca toplu tüketim ve üretim yerlerinde toplam 7 bin 110 gıda denetimi gerçekleştirildi ve bu denetimler sonucunda 202 işletmeye idari para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin amacının gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak olduğunu belirtti.

BOLU’DA YILBAŞI ÖNCESİ GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

BOLU’DA YILBAŞI ÖNCESİ GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

BOLU’DA YILBAŞI ÖNCESİ GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Elazığ'da Kubbeli Cami'de Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
3
Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi
4
Muratlı Sanayi Sitesi'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
6
İslahiye'de Arazi Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Başakşehir Oto Sanayi Sitesi Yangını: Patlama ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti