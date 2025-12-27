Bolu Dağı'nda 6 Araçlı Zincirleme Kaza: TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Tek Şeride Düştü

Bolu Dağı'nda 6 araçlı zincirleme kaza: TEM Otoyolu'nda trafik aksadı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında etkili olan yoğun kar yağışı ve kayganlaşan zemin nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında gerçekleşti ve İstanbul istikametinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ulaşım tek şeritten sağlandı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otoyolun İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

O anlar cep telefonu kamerasında

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar ve araçların durumu yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi; kayıtlar olay anını yansıttı.

