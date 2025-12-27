DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.233,13 0,22%

Bolu Dağı'nda 6 Araçlı Zincirleme Kaza: TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Tek Şeride Düştü

Bolu Dağı Tüneli çıkışında yoğun kar yağışı nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza, İstanbul istikametinde ulaşımı uzun süre tek şeride düşürdü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:23
Bolu Dağı'nda 6 Araçlı Zincirleme Kaza: TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Tek Şeride Düştü

Bolu Dağı'nda 6 araçlı zincirleme kaza: TEM Otoyolu'nda trafik aksadı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında etkili olan yoğun kar yağışı ve kayganlaşan zemin nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında gerçekleşti ve İstanbul istikametinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ulaşım tek şeritten sağlandı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otoyolun İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

O anlar cep telefonu kamerasında

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar ve araçların durumu yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi; kayıtlar olay anını yansıttı.

BOLU DAĞI'NDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEM OTOYOLU BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA 6...

BOLU DAĞI'NDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEM OTOYOLU BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ULAŞIMIN UZUN SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDIĞI KAZA, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

BOLU DAĞI'NDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEM OTOYOLU BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA 6...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
2
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
3
Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
4
Muş’ta Tır Virajı Alamayıp Şarampole Yuvarlandı — Maddi Hasar
5
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar
6
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti