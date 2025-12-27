DOLAR
Erzurum-Erzincan Karayolu'nda Ağır Tonajlı Araç Geçişine İzin Verilmiyor

Erzurum'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Erzurum-Erzincan yolunda Tepebaşında tipi sebebiyle Aşkale'de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor; ekipler sürücüleri uyarıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:03
Erzurum-Erzincan Karayolu'nda Ağır Tonajlı Araç Geçişine İzin Verilmiyor

Erzurum-Erzincan Karayolu'nda Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma, yollarda kaymalara ve trafiğin aksamasına neden oldu.

Tepebaşında Tipi Nedeniyle Önlem

Erzurum-Erzincan karayolunda Tepebaşında yaşanan tipi sebebiyle yetkililer güvenlik gerekçesiyle müdahale etti. Aşkale ilçesinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor, ekipler bölgede bekleyen sürücüleri uyararak beklemelerini istiyor.

Erzurum-Artvin Karayolu'nda Buzlanma ve Kazalar

Öte yandan Erzurum-Artvin karayolunda da buzlanma trafik kazalarına neden oldu. Bazı tırlar yolda kayarken, polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında sürücüleri uyarıyor ve trafikte tedbirleri artırıyor.

Yetkililer, sürücüleri sürat azaltma, takip mesafesine dikkat etme ve uyarılara uyma konularında uyarıyor.

