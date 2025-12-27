Vali Davut Gül Esenyurt’taki Minibüs Kazasında Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül Esenyurt’taki Kazada Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti
Esenyurt'ta meydana gelen servis minibüsü kazasında yaralılar ziyaret edildi
İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.
Vali Gül, ziyaret sırasında hastaların durumu hakkında sağlık personellerinden bilgi aldı.
