Vali Davut Gül Esenyurt’taki Minibüs Kazasında Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt’ta şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:27
İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.

Vali Gül, ziyaret sırasında hastaların durumu hakkında sağlık personellerinden bilgi aldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

