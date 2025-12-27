Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta Servis Minibüsü Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Olayın Detayları
Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.
Kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ü ağır olarak bildirildi.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, devrilen servis minibüsünün yol boyunca sürüklenerek şarampole doğru ilerlediği anlar yer aldı.
Görüntüler, kazanın şiddetini ve aracın kontrolden çıkış anını net şekilde gösteriyor.
Esenyurt’ta 4 kişinin öldüğü servis minibüsü kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı