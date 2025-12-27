DOLAR
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; olayın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:07
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta Servis Minibüsü Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olayın Detayları

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ü ağır olarak bildirildi.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, devrilen servis minibüsünün yol boyunca sürüklenerek şarampole doğru ilerlediği anlar yer aldı.

Görüntüler, kazanın şiddetini ve aracın kontrolden çıkış anını net şekilde gösteriyor.

Esenyurt’ta 4 kişinin öldüğü servis minibüsü kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya...

Esenyurt’ta 4 kişinin öldüğü servis minibüsü kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

