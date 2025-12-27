DOLAR
Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı

Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 iş yeri alevlere teslim oldu; esnaf polis ve itfaiye yardımıyla araçları kurtardı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:07
Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangında, araç tamir atölyesi olan 4 iş yeri alevlere teslim oldu.

İtfaiye ve Esnafın Müdahalesi

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; yangını haber alan esnaf da iş yerlerine gelerek araçları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Esnafın, polis ve itfaiye yardımıyla araçları tahliye ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Durum

İtfaiye ekipleri alevlerin daha da büyümesini önlemek için çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre dumandan etkilenen 1 vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

