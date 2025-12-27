Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı

Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangında, araç tamir atölyesi olan 4 iş yeri alevlere teslim oldu.

İtfaiye ve Esnafın Müdahalesi

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; yangını haber alan esnaf da iş yerlerine gelerek araçları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Esnafın, polis ve itfaiye yardımıyla araçları tahliye ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Durum

İtfaiye ekipleri alevlerin daha da büyümesini önlemek için çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre dumandan etkilenen 1 vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

