Kastamonu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi — Sürücü Yaralanmadı

Kastamonu Daday Çömlekçiler'de 34 NEV 052 plakalı tır kar nedeniyle tarlaya devrildi; sürücü C.K. yara almadan kurtuldu, tır kaldırma çalışması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:27
Kastamonu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi — Sürücü Yaralanmadı

Kastamonu'da kar yağışı tır devrilmesine yol açtı

Daday Çömlekçiler mevkisinde kaza

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Daday ilçesi Çömlekçiler köyü mevkisinde meydana gelen kazada, kar yağışı sonrası yolun kayganlaşması sonucu kontrolü kaybeden sürücünün aracı devrildi.

Kaza yapan araç, 34 NEV 052 plakalı Mercedes marka tır olup, araç sürücüsü C.K. olay yerinde yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

