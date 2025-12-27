Kastamonu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi — Sürücü Yaralanmadı

Kastamonu'da kar yağışı tır devrilmesine yol açtı

Daday Çömlekçiler mevkisinde kaza

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Daday ilçesi Çömlekçiler köyü mevkisinde meydana gelen kazada, kar yağışı sonrası yolun kayganlaşması sonucu kontrolü kaybeden sürücünün aracı devrildi.

Kaza yapan araç, 34 NEV 052 plakalı Mercedes marka tır olup, araç sürücüsü C.K. olay yerinde yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

