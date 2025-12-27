DOLAR
Aydınspor’un 'Müdür'ü Nevzat Demircioğlu cami tuvaletinde ölü bulundu

Aydınspor'un sevilen ismi Nevzat Demircioğlu (65), Efeler'de Hacı Fevzibey Camii tuvaletinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre olası kalp krizi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:15
Aydın’ın spor camiasında sevilen isimlerden olan 'Müdür' lakaplı Nevzat Demircioğlu (65), Efeler’de bir cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olayın detayları

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan Hacı Fevzibey Camii'nde meydana geldi. Cami görevlisi tuvaletleri kontrol ederken içeride hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmaları sonrası hayatını kaybeden kişinin Nevzat Demircioğlu olduğu tespit edildi.

Demircioğlu'nun naaşı gerekli işlemlerin ardından Kemer Mezarlığı morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antrenmanda hediye edilen mont ve duygusal anlar

Öte yandan bugün öğle saatlerinde, çok sevdiği Aydınspor'un antrenmanını izlemeye stadyuma gelen Nevzat Demircioğlu'na teknik heyet ve futbolcular tarafından soğuk havalarda üşümemesi için bir mont hediye edilmişti. Mont sürprizi karşısında duygulanan Nevzat 'Müdür' teknik heyet ve futbolculara teşekkür etmişti.

Sevdiği takımın formasını çıkarmadı

Çevresindekiler, Demircioğlu'nun yoğun sevgi gösterisiyle tanındığını ve sevdiği takımın formasını üzerinden çıkarmadığını belirtti. Ani ölüm haberi, ailesi ve spor camiasını yasa boğdu.

