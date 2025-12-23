DOLAR
Bolu-Mudurnu Karayolunda Trafik Kazası: Gövem'de 2 Yaralı

Bolu-Mudurnu karayolunda Gövem köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla attı; araçtaki 2 kişi yaralandı, ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:32
Kaza ve İlk Bilgiler

Bolu-Mudurnu karayolunda Gövem köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, sollama yaptığı esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan menfeze savruldu ve takla attı.

Müdahale ve Son Durum

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

