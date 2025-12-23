Bolu-Mudurnu Karayolunda Trafik Kazası: Gövem'de 2 Yaralı
Kaza ve İlk Bilgiler
Bolu-Mudurnu karayolunda Gövem köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, sollama yaptığı esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan menfeze savruldu ve takla attı.
Müdahale ve Son Durum
Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
