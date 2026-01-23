Bornova'da polisten kaçan sürücü kaldırıma çıkarak kaza yaptı

İzmir’in Bornova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, kaldırımdan ana yola geçmeye çalışırken kaza yaptı. Olay anı arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi

Olay, Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi yan yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin 'dur' ihtarına uymadı ve aracını ana yol olan Ankara Caddesi'ne geçirmek için kaldırıma yöneldi.

Sürücü, kaldırımın yüksekliğini ve çim alanın yumuşak zeminini hesaba katamayarak manevra sırasında kaza yaptı ve araç bu noktada durabildi. Kaza sonrası araçtan inemeyen sürücü, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Görüntüler kaydedildi

Olay anı, arkasında seyreden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde polisten kaçan aracın kaldırıma çıktığı ve ardından kaza yaparak durduğu anlar yer aldı.

