Bozcaada'da Karaya Oturan 'QENDIL' 19 Aralık 2025'te Ukrayna İHA'sıyla Vuruldu
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerinin, 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna tarafından bir İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.
Söz konusu gemi Aliağa'dan Yalova'ya seyrederken karaya oturdu. Tankerin Umman bayraklı ve 249 metre uzunluğunda olduğu bildirildi.
Rusya'ya ait olduğu ileri sürülen tankerin 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de vurulduğuna ilişkin bilgiler haber kaynaklarında yer aldı.
