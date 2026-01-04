DOLAR
Bozcaada'da Karaya Oturan 'QENDIL' 19 Aralık 2025'te Ukrayna İHA'sıyla Vuruldu

Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' tankeri, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna İHA'sı tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:50
Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki boş ham petrol tankeri lodos sonrası karaya oturdu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerinin, 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna tarafından bir İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Söz konusu gemi Aliağa'dan Yalova'ya seyrederken karaya oturdu. Tankerin Umman bayraklı ve 249 metre uzunluğunda olduğu bildirildi.

Rusya'ya ait olduğu ileri sürülen tankerin 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de vurulduğuna ilişkin bilgiler haber kaynaklarında yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

