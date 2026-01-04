DOLAR
Bozcaada'da 'QENDIL' Tankeri Karaya Oturdu: Personel Sağ, Deniz Kirliliği Yok

Çanakkale Valiliği: Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' tankeri boş; personel iyi, gemi su almıyor, deniz kirliliği yok. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:52
Çanakkale Valiliği, 4 Ocak 2026 tarihinde Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı QENDIL adlı boş ham petrol tankerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan kontrollerde, geminin su almadığı, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve tankerin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Aliağa’dan Yalova’ya seyir halinde olan ve 249 metre uzunluğundaki gemide 26 personel bulunuyordu. Olumsuz hava şartları ve lodos fırtınası nedeniyle gemi, Bozcaada ilçesi Demir Sahası'nda karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) bağlı KURTARMA-10 ve KURTARMA-16 römorkörleri sevk edildi.

Olayla ilgili daha önce basına yansıyan bilgilere göre, 19 Aralık tarihinde Akdeniz'de geminin İHA ile vurulduğu yönünde iddialar ortaya çıktı.

Kurtarma Çalışmaları ve Koordinasyon

Valilik açıklamasında, tankerin karaya oturduğu yerden emniyetli şekilde kurtarılması amacıyla sevk edilen römorkörlerle birlikte kurtarma çalışmalarının ilgili birimlerce koordineli şekilde devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, bölgedeki deniz ve personel güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

