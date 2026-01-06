Tokat Erbaa'da Otobüste 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Erbaa D-100 uygulamasında durdurulan otobüste 5 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı; sürücü S.Ş. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:47
D-100 uygulamasında yapılan aramada yakalandılar

Erbaa D-100 karayolu Aladun Mahallesi üzerinde kurulan uygulama noktasında gelen ihbarı değerlendiren Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Ardahan'dan İstanbul'a giden S.Ş. yönetimindeki 34 FEV822 plakalı otobüsü durdurdu.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 54 yolcu kapasiteli otobüste 5 Afgan uyruklu kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen göçmenler, otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücü S.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 göçmen, Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

