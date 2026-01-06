Isparta'da Camide Müezzinlik Tartışması Yumruklu Saldırıya Dönüştü

Isparta'da Yılmazlar Camisi'nde, iddiaya göre çocuklara müezzinlik öğretilmesi nedeniyle başlayan gerginlik, Pazar akşam namazı sonrasında yumruklu saldırıya dönüştü. Olayda saldırıya uğradığını belirten cami imamı Yasin Veli Doğan, hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı ve saldırgan hakkında şikâyetçi oldu.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce faaliyete giren caminin yapımında gönüllü olarak görev alan bir vatandaş ile imam Yasin Veli Doğan arasında son dönemde tartışmalar yaşanmaya başladı. Doğan, cami açıldıktan sonra çocukları camiye alıştırmak ve müezzinlik öğretmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Pazar akşam namazında çocuklara müezzinlik öğretilirken heyecanlanan küçük bir çocuğun mikrofonunun başka bir kişinin elinden alınması üzerine ortam gerildi. Pazartesi günü ise cübbesini çıkardığı sırada kendisine bağırıldığını ve ardından yumruklu saldırıda gözüne darbe aldığını iddia eden Doğan için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Doğan tedavi edildi, darp raporu aldı ve saldırgan hakkında resmi işlem başlattı.

İmamın anlattıkları

Doğan, caminin yapımında gönüllü olan kişiyle ilk başta iyi geçindiklerini ancak ilişkilerin zamanla bozulduğunu söyledi. Doğan, uyguladıkları derslerin Diyanet uygulamalarına uygun olduğunu belirterek şunları ifade etti: 'Kendisi hazmedemiyorsa, dinlemek istemiyorsa veya rahatsızsa gidebilir.'

Doğan, caminin giriş bölümünü gençlik merkezi olarak düzenleme kararına da tepki gösterildiğini anlattı ve gönüllü yardımcının levhalara karışmaya başladığını aktardı.

Olay günü ve iddialar

Olay anını anlatan Doğan, çocukların koro halinde müezzinlik yaptığını, bir çocuğun 'Sübhanallah' demesi üzerine mikrofonun elinden alındığını belirtti. Doğan, müdahale ederek çocuğun tekrar mikrofonu almasını sağladığını ve çocuğun sonuna kadar güzel okuduğunu söyledi: 'Kekeme olan kardeşimiz de çok süper okudu.'

Doğan, namazdan sonra sohbet sırasında bazı kişilerin ayrıldığını, daha sonra cübbesini çıkardığı sırada aynı kişi tarafından yüksek sesle bağırıldığını ve ardından gözüne yumruk isabet ettiğini iddia etti. Olay sonrası çevredeki kişilerin önce müdahale etmediğini, kendisini savunmak zorunda kaldığını belirtti: 'Kendimi savundum çünkü orada üzerime daha fazla gelecekti.' Doğan, 112'yi arayıp ambulans çağırdığını, tedavi olduğunu, darp raporu aldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Yılmazlar Camisindeki gerginliğin soruşturulması ve olayla ilgili adli süreç hakkında yetkililerden gelecek açıklama bekleniyor.

