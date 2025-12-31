Hatay'da Karda Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı

Hatay'da Karda Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı

Kaza, Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Karlı hava koşullarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, duvara çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

