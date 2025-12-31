DOLAR
Hatay'da Karda Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı

Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi'nde karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç duvara çarptı; sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı, tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:18
Kaza, Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Karlı hava koşullarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, duvara çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

