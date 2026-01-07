Bozkır'da Polis, KOSKİ Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Bozkır'da polis ekipleri, KOSKİ personeline emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve temel trafik kuralları üzerine uygulamalı ve teorik eğitim vererek kaza riskini azaltmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:10
Eğitimin amacı ve kapsamı

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede görev yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) personeline kapsamlı bir trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim programında özellikle emniyet kemerinin doğru kullanımının hayati önemi, cep telefonu kullanımının sürüş üzerindeki olumsuz etkileri ve trafikte dikkat edilmesi gereken diğer temel kurallar katılımcılara aktarıldı.

Uygulama ve hedef

Uygulamalı ve teorik bilgilerin paylaşıldığı eğitimde, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin korunması hedeflendi. Eğitim kapsamında verilen pratik bilgiler ile sürüş güvenliğinin artırılmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Yetkililer, bu tür eğitim faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine yayılarak sürdürüleceğini ifade etti.

