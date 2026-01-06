Bucak'ta Dağda Mahsur Kalan Gebe Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda 4 gündür mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:15
Olayın Detayları

Burdur’un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir gebe keçi, ekiplerin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, dün Kızılkaya beldesi Yuva Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gebe keçinin 4 gündür dağlık ve sarp arazide mahsur kaldığı yönünde ihbar yapıldı.

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye intikal ederek kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin gerçekleştirdiği dikkatli müdahale sonucunda keçi güvenli şekilde mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Kurtarılan gebe keçi, gerekli kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

