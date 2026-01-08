Bucak'ta kayınpeder damadını öldürdü: 10 yıl hapis

Olayın gelişimi

Burdur’un Bucak ilçesi Fatih Mahallesi 1606. Sokak’ta meydana gelen olayda, 20 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan tartışma sonucu Ali Şengül (63), damadı Deniz Top (35)'u av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Deniz Top, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Top kurtarılamadı. Olay yerinde kullanılan tüfekle yakalanan Ali Şengül gözaltına alındı.

Dava süreci ve mahkeme kararı

Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, merhumun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa yönelik suçlamayı "kasten öldürme" olarak değerlendirdi.

Mahkeme salonunda son sözü sorulan sanık Ali Şengül, duruşmada, "Damadımın önceden hiçbir kötü şeyini görmedim, sonra kızıma eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kendi kızımla ilgilenmedim. 4 çorap aldıysam 2’sini onlara verdim. Olaydan dolayı çok pişmanım" şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, ilk olarak sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak heyet, dosyada yer alan unsurlar doğrultusunda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 10 yıl hapis seviyesine düşürdü.

Karar, vurulan kişi ve sanık arasında çıkan tartışmanın sonucu olarak mahkemenin takdirine göre belirlenen indirimlerin ardından kesinleşti.

