Bucak'ta Sokak Köpekleri Sahipli Köpeği Parçaladı

Burdur'un Bucak ilçesi Sazak Mevkii'nde gece sokak köpeklerinin saldırısında Hasan Damarcan'a ait sahipli köpek telef oldu; olay güvenlik kamerasına yansıdı, Damarcan şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:32
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, sahibi çözüm istedi

Olay, dün gece saatlerinde Bucak ilçesi Sazak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Damarcan (50)'a ait evin bahçesinde tasmalı ve sahipli köpek, gece saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yaklaşık 6 sokak köpeğinin saldırısı sonucu köpek telef oldu. Saldırı anı, evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak köpeklerinin bahçeye gelişi, sahipli köpeğe saldırması ve köpeğin telef oluşu yer alıyor.

Hasan Damarcan, evinde hobi amaçlı hayvanlar beslediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: '8 köpeğim, tavuklarım ve kedilerim var. Her gün bu hayvanlarıma bakmaya geliyorum. 4-5 senedir köpeklerimle alakalı sıkıntılar olduğu için dertliyim. Dün gece kendi evimde dururken sokak köpekleri, köpeğimizin zincirini kopartarak parçaladığını gördük. Bunu da evimde bulunan güvenlik kamerasında fark ettik. Şu ana kadar sokak köpekleri, 4 tane köpeğimi parçaladı. Bu konuyla ilgili şikayetçi oldum, kamera kayıtlarını emniyette gönderdim. Burada gereken bütün işlemleri yapılıyor.'

