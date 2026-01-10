Buldan'da 300 yıllık hamamda izinsiz güçlendirme tespit edildi

Buldan Hamamboğazı'ndaki 300 yıllık hamamda emniyet ekipleri kaçak kazı ihbarını değerlendirirken izinsiz güçlendirme tadilatı tespit etti; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:34
Buldan'da 300 yıllık hamamda izinsiz güçlendirme tespit edildi

Buldan'da 300 yıllık hamamda izinsiz güçlendirme tespit edildi

İhbar üzerine yapılan inceleme kazı değil tadilat olduğunu ortaya koydu

Denizli’nin Buldan ilçesinin Hamamboğazı bölgesinde bulunan 300 yıllık tarihi hamam ile ilgili gelen kaçak kazı ihbarını değerlendiren Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda, hamamda kazı yapılmadığı; bunun yerine izinsiz şekilde inşaat çalışması yapılarak güçlendirme tadilatı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin 1. derece sit alanı içinde gerçekleştiği bildirildi. İlgili kurumlar tarafından gerekli izinlerin alınıp alınmadığının tespiti amacıyla araştırma yürütülüyor ve konuyla ilgili adli işlemler başlatıldı.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 3 ASIRLIK TARİHİ HAMAMDA KAÇAK KAZI YAPILDIĞINI...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 3 ASIRLIK TARİHİ HAMAMDA KAÇAK KAZI YAPILDIĞINI İHBARINI DEĞERLENDİREN EMNİYET EKİPLERİ, İÇERİDE İZİNSİZ TADİLAT YAPILDIĞINI TESPİT ETTİ.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 3 ASIRLIK TARİHİ HAMAMDA KAÇAK KAZI YAPILDIĞINI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İznik'te Lodosla Büyüyen Çatı Yangını: Komşu Binanın Balkonundaki Eşyalar Alev Aldı
2
Erzincan'da 1 kilo 276,01 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama
3
Mersin'de Özel Harekat Destekli Operasyonda 27 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
4
İskenderun'da Durdurulan Araçta Sahte 1 Milyon Dolar Ele Geçirildi
5
Küçükçekmece Halkalı'da Şiddetli Rüzgar: Konteynırlar Devrildi
6
Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Beyşehir Esence Mahallesi'nde Yıldırım Büyük Hasar Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları