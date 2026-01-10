Buldan'da 300 yıllık hamamda izinsiz güçlendirme tespit edildi

İhbar üzerine yapılan inceleme kazı değil tadilat olduğunu ortaya koydu

Denizli’nin Buldan ilçesinin Hamamboğazı bölgesinde bulunan 300 yıllık tarihi hamam ile ilgili gelen kaçak kazı ihbarını değerlendiren Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda, hamamda kazı yapılmadığı; bunun yerine izinsiz şekilde inşaat çalışması yapılarak güçlendirme tadilatı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin 1. derece sit alanı içinde gerçekleştiği bildirildi. İlgili kurumlar tarafından gerekli izinlerin alınıp alınmadığının tespiti amacıyla araştırma yürütülüyor ve konuyla ilgili adli işlemler başlatıldı.

