Buldan'da Fırtına: Yüksek Gerilim Hattı İnşaata Devrildi, Elektrik Kesintisi

Buldan'da Yüksek Gerilim Hattı İnşaata Devrildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, bölgede bulunan bir yüksek gerilim direğinin hasar görmesine neden oldu. Hasar gören direk, Yeni Mahalle Öküzler Çeşmesi karşısındaki devam eden bir inşaata devrildi ve kısa süreli elektrik kesintisine yol açtı.

Müdahale ve Enerjinin Yeniden Verilmesi

Ekiplerin bildirdiğine göre, olayın ardından yüklenici firma ekipleri hızla müdahale ederek devrilen direği onardı ve ilçeye enerji verildi. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmiyor.

Aynı Yağışta Yolda Tır Kazası

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Manisa- Denizli karayolu Bölmekaya mevkiinde bir tır yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada tırda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

