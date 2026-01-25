Buldan Emniyetinin Gururu: Başkomiser İmdat Bayram ve Komiser Fırat Coşgun'a Ödül

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden başarı belgesi

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis şefleri, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Başkomiser İmdat Bayram ve Komiser Fırat Coşgun'a ödül ve başarı belgesi takdim edildi.

Ödüller, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından verildi. Açıklamada, personellerin üstün başarıları ile aranan şahısların yakalanmasında gösterdikleri gayretli çalışmaların ödüllendirildiği kaydedildi.

"Büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren personellerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

