Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde

Diyarbakır Çınar'da 22 Ocak'ta evden çıkan 45 yaşındaki şizofreni hastası Nimet Kılıç için AFAD, jandarma ve SAK ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları 4’üncü gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:04
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesinde yaşayan şizofreni hastası, 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 4’üncü gününe girdi.

Olayın Oluşu

Edinilen bilgiye göre, 22 Ocak sabahı saat 05.12'de evden ayrılan Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Eşi Şeyhmus Kılıç, yatakta eşinin olmadığını fark ederek durumu önce komşularına, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama Çalışmaları ve Katılan Birimler

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ekipler, köy çevresi ve sulak alanlarda yoğun arama yürütüyor. Çalışmalara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile kadavra köpeği de destek veriyor.

Ekipler, bölgedeki arama faaliyetlerini sürdürüyor; yetkililer ve aile arama çalışmalarına devam ediyor.

