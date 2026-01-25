Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yoğun kar nedeniyle Tanışık Yaylası'nda mahsur kalan S.K., AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle aileye ulaştırıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:29
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

Çayıralan İnönü Köyü — Yoğun kar nedeniyle yol kapanması

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi İnönü köyünde yaşayan S.K., yoğun kar yağışı sonrası yollar kapanınca 2 bin rakımlı Tanışık Yaylası'nda mahsur kaldı.

S.K., hasta olduğunu ve erzak ile yakacağının bulunmadığını belirterek yardım talep etti. Yardım çağrısı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

İl Özel İdare ekipleri, kepçe ile yolun bir kısmını açtıktan sonra AFAD ekipleri ve jandarma personeli mahsur kalan vatandaşa ulaştı.

Mahsur kalan vatandaş, yayla evinden alınarak ilçe merkezindeki ailesine ulaştırıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YOZGAT’TA YAYLA EVİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI.

YOZGAT’TA YAYLA EVİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI.

YOZGAT’TA YAYLA EVİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları