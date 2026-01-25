Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

Çayıralan İnönü Köyü — Yoğun kar nedeniyle yol kapanması

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi İnönü köyünde yaşayan S.K., yoğun kar yağışı sonrası yollar kapanınca 2 bin rakımlı Tanışık Yaylası'nda mahsur kaldı.

S.K., hasta olduğunu ve erzak ile yakacağının bulunmadığını belirterek yardım talep etti. Yardım çağrısı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

İl Özel İdare ekipleri, kepçe ile yolun bir kısmını açtıktan sonra AFAD ekipleri ve jandarma personeli mahsur kalan vatandaşa ulaştı.

Mahsur kalan vatandaş, yayla evinden alınarak ilçe merkezindeki ailesine ulaştırıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YOZGAT’TA YAYLA EVİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI.