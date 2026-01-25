İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı

Bursa İnegöl'de uygulamada 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 5 km'lik kovalamaca sırasında refüje çarparak kaza yaptı; sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:05
Gece yarısı uygulamada kaçış ve kaza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 06 plakalı cipi durdurmak istedi. Yapılan ilk kontroller ve alkol testi sonrası sürücü bir anda aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araç refüje çarpıp lastikleri patladı; buna rağmen sürücü yaklaşık 100 metre daha ilerledikten sonra durduruldu.

Yapılan incelemede sürücünün M.C. olduğu ve 1.90 promil alkollü bulunduğu tespit edildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

