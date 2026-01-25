İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı

Gece yarısı uygulamada kaçış ve kaza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 06 plakalı cipi durdurmak istedi. Yapılan ilk kontroller ve alkol testi sonrası sürücü bir anda aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araç refüje çarpıp lastikleri patladı; buna rağmen sürücü yaklaşık 100 metre daha ilerledikten sonra durduruldu.

Yapılan incelemede sürücünün M.C. olduğu ve 1.90 promil alkollü bulunduğu tespit edildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YAŞANAN KOVALAMACA SIRASINDA KAZA YAPINCA YAKALANDI.