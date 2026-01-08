Burdur-Antalya Kara Yolu’nda Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur - Antalya Kara Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 06 FRF 952 plakalı otomobil ile E.Ç.’nin kullandığı 07 AVN 375 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

