Burdur Çavdır'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 12 Yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle 45 YK 653 plakalı Sarıkız firmasına ait otobüs devrildi; 12 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:48
Kaza, saat 05.30 sıralarında Denizli-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü T.A. (57) olan ve plakası 45 YK 653 olan Sarıkız Firması'na ait yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle devrildi.

Kazada otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Tahkikat sürüyor

Kaza ile ilgili jandarma ve emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı.

