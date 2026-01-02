Burdur’da 1.003 Sikke Ele Geçirildi: 2 Şahıs Gözaltında

Burdur’da 1.003 sikke ele geçirildi

Jandarma ekipleri Bucak’ta operasyon düzenledi

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1.003 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. ve M.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bucak ilçesinde icra edilen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen 1.003 adet sikke delil olarak kayıt altına alındı ve soruşturma sürdürülüyor.

