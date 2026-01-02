DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Burdur’da 1.003 Sikke Ele Geçirildi: 2 Şahıs Gözaltında

Burdur’da Bucak’ta jandarma operasyonunda 1.003 sikke ele geçirildi; M.B. ve M.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:24
Burdur’da 1.003 Sikke Ele Geçirildi: 2 Şahıs Gözaltında

Burdur’da 1.003 sikke ele geçirildi

Jandarma ekipleri Bucak’ta operasyon düzenledi

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1.003 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. ve M.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bucak ilçesinde icra edilen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen 1.003 adet sikke delil olarak kayıt altına alındı ve soruşturma sürdürülüyor.

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 3 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLİRKEN...

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 3 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları