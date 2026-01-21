Burdur'da 14 Aranan Şahıs Yakalandı ve Tutuklandı

Jandarma operasyonu sonucu tutuklamalar

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü. Yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan toplam 14 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlar, 01-15 Ocak tarihleri arasında; Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı; suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ile huzur ve güven ortamının sağlanması olarak açıklandı.

Yakalanan şahıslar: Ç.Ç., R.K., S.S., N.Ç., E.K., G.D., A.D., M.K., A.S., M.Ö., A.K., M.Ö., Ü.M. ve E.A.

Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

