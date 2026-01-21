Kırklareli'de Yaya Geçidinde Kamyon Çarpması: Kadın Yaralandı

Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı

Kırklareli'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki kapalı pazar yerinin önünde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi sonrası yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kazanın ardından çevrede toplanan bazı vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KIRKLARELİ'DE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR KADIN, KAMYON ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.