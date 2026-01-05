DOLAR
Burdur'da Ahır Yangını: Gölhisar Yusufça'da Ciddi Hasar

Burdur’un Gölhisar ilçesi Yusufça beldesindeki ahırda dün akşam çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, ahırda ciddi maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:14
İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü

Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde dün akşam saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Olay, ahır sahibi G.E.'ye ait yapıda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak ahırda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

