Burdur'da Ahır Yangını: Gölhisar Yusufça'da Ciddi Hasar

İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü

Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde dün akşam saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Olay, ahır sahibi G.E.'ye ait yapıda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak ahırda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

