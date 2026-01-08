Kırklareli’de Sağanak Hayatı Felç Etti: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Yoğun yağış ulaşımı etkiledi, Karabulut Sitesi’nde su baskını meydana geldi

Kırklareli’nde aralıksız ve yer yer şiddetini artıran kuvvetli sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun yağış sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı; araçlar birçok bölgede düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının yer yer yavaşladığı kent genelinde vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan aralıklarla şiddetini artıran sağanak, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Karabulut Sitesi’nde su baskınına neden oldu.

Kent merkeziyle birlikte bazı kırsal bölgelerde de cadde, sokak ve yerleşim alanlarında su birikintileri oluştu; yetkililer ve vatandaşlar tedbir çağrısında bulundu.

CADDE SEL