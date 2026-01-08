Tuzla'da Kule Vinç Devrildi — Özata Tersanesi'nde Şiddetli Rüzgar

Sabah saatlerinde tersanede tehlikeli anlar yaşandı

İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve yağmur, Tuzla Tersaneler Bölgesinde sabah saatlerinde tehlikeli anlara yol açtı. Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle Özata Tersanesi'ne ait bir kule vinç devrildi.

Vincin devrilmesi sırasında tersane içerisinde bulunan işçiler büyük korku yaşadı. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde rüzgarın savurduğu vincin bir anda devrildiği görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

