Tuzla'da Kule Vinç Devrildi — Özata Tersanesi'nde Şiddetli Rüzgar

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Özata Tersanesi'ne ait kule vincin devrilmesine neden oldu; işçiler korku yaşadı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:01
Sabah saatlerinde tersanede tehlikeli anlar yaşandı

İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve yağmur, Tuzla Tersaneler Bölgesinde sabah saatlerinde tehlikeli anlara yol açtı. Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle Özata Tersanesi'ne ait bir kule vinç devrildi.

Vincin devrilmesi sırasında tersane içerisinde bulunan işçiler büyük korku yaşadı. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde rüzgarın savurduğu vincin bir anda devrildiği görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

TERSANELER BÖLGESİNDE BULUNAN BİR KULE VİNÇ, ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

