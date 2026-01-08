Eskişehir'de Jandarma 187 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirdi

Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 187 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Odunpazarı'nda şüpheli araçta arama yapıldı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, bir şahsın yasa dışı yollarla temin ettiği faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigaraları haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, şüphelinin Odunpazarı ilçesinde olduğunu tespit ederek aracında arama yaptı. Aramada 187 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

